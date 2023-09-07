«Реал» выбрал двух фаворитов на место главного тренера

Мадридский «Реал» сменит главного тренера летом следующего года. У нынешнего наставника команды Карло Анчелотти как раз истечет срок действия контракта со «сливочными». Его следующим местом работы должна стать сборная Бразилии.

По данным журналистов Todofichajes, в «королевском» клубе обозначил двух главных претендентов на пост рулевого команды. Мадридцы выбирают между экс-тренером «Баварии» Юлианом Нагельсманном и нынешним наставником «Байера» Хаби Алонсо. Один из них с большой долей вероятности станет преемником Анчелотти.

«Реал» успешно стартовал в новом сезоне Ла Лиги. Команда одержала четыре победы подряд и лидирует в турнирной таблице.

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