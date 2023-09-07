«Бавария» нацелена на покупку звёздного вратаря

Голкипер сборной Словении и мадридского «Атлетико» Ян Облак может сменить испанский чемпионат на немецкую Бундеслигу. Об этом информируют журналисты Todofichajes.

По данным источника, в услугах 30-летнего вратаря по-прежнему заинтересована мюнхенская «Бавария». Чемпион Германии готов рассмотреть подписание Облака в ближайшем будущем. В его лице мюнхенцы видят альтернативу Мануэлю Нойеру, который до сих пор залечивает перелом ноги.

Ян выступает за «матрасников» с 2014 года. Его контракт с клубом рассчитан еще на пять лет. Трансферная стоимость Облака оценивается в 35 миллионов евро.