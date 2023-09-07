Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Торган Азар перебрался в «Андерлехт» официально

07 Сентября 2023 • 01:28 Комментировать
Фрайбург
...
Боруссия Д
16.09 16:30

Вингер Торган Азар сменил дортмундскую «Боруссию» на «Андерлехт».

Бельгийский клуб официально представил 30-летнего футболиста в качестве своего новичка. Стоимость трансфера оценивается в 4 млн евро.

Торган Азар пополнил ряды «Боруссии» Дортмунд перед началом сезона-2019/20, перебравшись из «Боруссии» Мёнхенгладбах за 25,5 млн евро. В активе бельгийца 18 забитых мячей и 21 результативная передача в 123 поединках за «шмелей» во всех турнирах.

Вторую половину прошлого сезона Азар провёл в аренде в нидерландском ПСВ, а в нынешней кампании отыграл лишь шесть минут за дортмундцев, появившись на замену в матче с «Кёльном».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андерлехт Боруссия Дортмунд Торган Азар трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФРАЙБУРГ БОРУССИЯ Д
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
01:28 · Германия. Бундеслига
Торган Азар перебрался в «Андерлехт» официально
06 Сентября
22:20 · Германия. Бундеслига
Сане – о Кейне: «Баварии» был необходим чистый форвард»
21:22 · Германия. Бундеслига
Тер Штеген: «Не знаю, когда вернётся Нойер, но сделаю всё, чтобы остаться основным в сборной»
21:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Баварией» за Палинью
16:33 · Россия. Премьер-лига
Агент Тикнизяна рассказал, связана ли политическая ситуация со срывом трансфера игрока в клуб Бундеслиги
16:25 · Германия. Бундеслига
​Торган Азар переходит в бельгийский клуб
13:38 · Германия. Бундеслига
Мусиала может помочь сборной Германии в матче против Франции
13:33 · Германия. Бундеслига
Буну: «Бавария» действительно хотела меня приобрести»
12:53 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» возобновит интерес к Палинье в январе
12:52 · Англия. Премьер-лига
Нкетиа оценил уровень Гарри Кейна
11:34 · Германия. Бундеслига
Хави Симонс: «Думаю, «РБ Лейпциг» может стать для меня промежуточным шагом»
11:26 · Германия. Бундеслига
Кепа: «Тухель звонил мне, я был близок к переходу в «Баварию»
10:27 · Германия. Бундеслига
Ули Хёнесс высказался о возможном назначении Алонсо главным тренером «Баварии»
09:46 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн может возглавить «Боруссию»
05 Сентября
12:06 · Германия. Бундеслига
Тер Штеген: «Поражение 2:8 от «Баварии» помогло мне вырасти в личностном плане»
Все новости
Рекомендуем