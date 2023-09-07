Вингер Торган Азар сменил дортмундскую «Боруссию» на «Андерлехт».

Бельгийский клуб официально представил 30-летнего футболиста в качестве своего новичка. Стоимость трансфера оценивается в 4 млн евро.

Торган Азар пополнил ряды «Боруссии» Дортмунд перед началом сезона-2019/20, перебравшись из «Боруссии» Мёнхенгладбах за 25,5 млн евро. В активе бельгийца 18 забитых мячей и 21 результативная передача в 123 поединках за «шмелей» во всех турнирах.

Вторую половину прошлого сезона Азар провёл в аренде в нидерландском ПСВ, а в нынешней кампании отыграл лишь шесть минут за дортмундцев, появившись на замену в матче с «Кёльном».