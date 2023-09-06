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Сане – о Кейне: «Баварии» был необходим чистый форвард»

06 Сентября 2023 • 22:20 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
15.09 21:30

Вингер «Баварии» Лерой Сане рассказал, что думает о новичке команды Гарри Кейне.

Английский форвард пополнил ряды мюнхенского гранда в августе, перебравшись из «Тоттенхэма» за 100 млн евро.

«Я всегда слежу за АПЛ, и нет никаких сомнений в том, что Кейн – один из лучших нападающих мира за последние десять лет. Он постоянно находится на виду в лиге, где много других выдающихся форвардов. Гарри отлично вписывается в наш коллектив в личностном плане – он производит впечатление скромного человека с очень профессиональным отношением к делу.

При нашем стиле игры важно наличие на поле чистого форварда, коим является Кейн, однако может отходить в глубину для ротаций с другими игроками атаки», – цитирует Kicker Сане.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн Лерой Сане
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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