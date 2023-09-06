Тер Штеген: «Не знаю, когда вернётся Нойер, но сделаю всё, чтобы остаться основным в сборной»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о статусе «первого номера» в сборной Германии.

Мануэль Нойер по-прежнему не залечил травму, полученную после чемпионата мира в Катаре, поэтому в ближайшее время тер Штеген продолжит оставаться основным вратарём в команде Ханса-Дитера Флика.

«Да, сейчас я «первый номер» в сборной, и я сделаю всё, чтобы остаться им. Я не знаю, на каком этапе карьеры находится Ману, но ясно, что после такой травмы самое главное – это вернуться на поле. Но я не могу на это влиять. Я сосредоточен на том, чтобы наилучшим образом проявить себя в ближайших матчах», – цитирует журналист Альфредо Педулла футболиста «Барселоны».