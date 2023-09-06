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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тер Штеген: «Не знаю, когда вернётся Нойер, но сделаю всё, чтобы остаться основным в сборной»

06 Сентября 2023 • 21:22 Комментировать
Германия
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Япония
09.09 21:45

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о статусе «первого номера» в сборной Германии.

Мануэль Нойер по-прежнему не залечил травму, полученную после чемпионата мира в Катаре, поэтому в ближайшее время тер Штеген продолжит оставаться основным вратарём в команде Ханса-Дитера Флика.

«Да, сейчас я «первый номер» в сборной, и я сделаю всё, чтобы остаться им. Я не знаю, на каком этапе карьеры находится Ману, но ясно, что после такой травмы самое главное – это вернуться на поле. Но я не могу на это влиять. Я сосредоточен на том, чтобы наилучшим образом проявить себя в ближайших матчах», – цитирует журналист Альфредо Педулла футболиста «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Сборная Германии Мануэль Нойер Марк-Андре Тер Штеген
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