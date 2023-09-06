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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Торган Азар переходит в бельгийский клуб

06 Сентября 2023 • 16:25 Комментировать

Атакующий полузащитник Торган Азар продолжит карьеру в Бельгии. Как сообщает немецкий Sport1, дортмундская «Боруссия» и «Андерлехт» договорились о трансфере 30-летнего футболиста за 4 миллиона евро без бонусов.

Азар подпишет контракт с «Андерлехтом» после того, как пройдёт медицинское обследование. Это случится очень скоро, ведь в Бельгии трансферное окно закрывается в среду вечером.

Отметим, что вторую часть прошлого сезона Торган Азар провёл в ПСВ на правах аренды.

Торган Азар – брат Эдена Азара. Последний может завершить карьеру после ухода из «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Андерлехт Боруссия Дортмунд Торган Азар трансферы футбола - лето 2023
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