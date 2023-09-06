Мусиала может помочь сборной Германии в матче против Франции

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала должен в скором времени присоединиться к лагерю сборной Германии в Вольфсбурге. По информации от Bild, участие хавбека в матче с Японией маловероятно, но с Францией футболист, скорее всего, сыграет.

Напомним, Мусиала из-за травмы не сразу смог присоединиться к расположению сборной Германии. Джамал был вынужден пару дней потренироваться индивидуально на базе «Баварии», прежде чем получить зелёный свет на поездку в Вольфсбург.

Мусиала был основным полузащитником сборной Германии на последнем чемпионате мира в Катаре. Ранее Джамал отказался от игры за сборную Англии, чтобы выступать за «бундестим».