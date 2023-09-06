Буну: «Бавария» действительно хотела меня приобрести»

Голкипер «Аль-Хиляля» Яссин Буну признался, что минувшим летом его из «Севильи» также хотела приобрести мюнхенская «Бавария». Ранее марокканец рассказал, что от его трансфера отказался мадридский «Реал», который передумал покупать Яссина из-за его участия на Кубке Африки грядущей зимой.

«Бавария» действительно хотела меня приобрести. Мне сказали ждать официального предложения. В то же время клуб рассматривал других кандидатов, а затем я понял, что «Бавария» заинтересована только в аренде. К сожалению, клубы не хотят много тратить. Сложно выкладывать солидные деньги за 32-летнего игрока вроде меня. Пока я ждал, ко мне обратился «Аль-Хиляль», и теперь я здесь», – цитирует Буну El Pelotazo.