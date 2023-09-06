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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хави Симонс: «Думаю, «РБ Лейпциг» может стать для меня промежуточным шагом»

06 Сентября 2023 • 11:34 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Аугсбург
16.09 16:30

Полузащитник «РБ Лейпцига» Хави Симонс оценил свои выступления за немецкую команду. Напомним, нидерландец выступает за «красных быков» на правах аренды из «ПСЖ», в который вернулся минувшим летом.

«Думаю, «РБ Лейпциг» может стать для меня промежуточным шагом. Если здесь я буду играть, естественным образом произойдёт нечто большее. Моя цель – однажды достичь высочайшего уровня в футболе, это моя мечта. После полутора месяцев в Германии я уже вешу на несколько килограмм больше», – цитирует Симонса AD.nl.

В первых трёх турах Бундеслиги нидерландец отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Хави Симонс
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