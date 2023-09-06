Хави Симонс: «Думаю, «РБ Лейпциг» может стать для меня промежуточным шагом»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Хави Симонс оценил свои выступления за немецкую команду. Напомним, нидерландец выступает за «красных быков» на правах аренды из «ПСЖ», в который вернулся минувшим летом.

«Думаю, «РБ Лейпциг» может стать для меня промежуточным шагом. Если здесь я буду играть, естественным образом произойдёт нечто большее. Моя цель – однажды достичь высочайшего уровня в футболе, это моя мечта. После полутора месяцев в Германии я уже вешу на несколько килограмм больше», – цитирует Симонса AD.nl.

В первых трёх турах Бундеслиги нидерландец отметился двумя голами и тремя результативными передачами.