Кепа: «Тухель звонил мне, я был близок к переходу в «Баварию»

Вратарь мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага признался, что минувшим летом мог перебраться в мюнхенскую «Баварию». Напомним, гонку за игроком в итоге выиграл «королевский клуб», который арендовал Аррисабалагу из лондонского «Челси» за сумму компенсации в размере миллиона евро.

«Тухель звонил мне, я был близок к переходу в «Баварию». Когда тренер, который давал тебе мало игрового времени зовёт тебя в команду, это даёт позитивные ощущения. Затем появился вариант с «Реалом» из-за травмы Куртуа. В конце концов, «Реал» Мадрид – это «Реал» Мадрид. Когда такая команда тебе звонит, ты не должен думать дважды», – цитирует Кепу издание Marca.