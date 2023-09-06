Ули Хёнесс высказался о возможном назначении Алонсо главным тренером «Баварии»

Почётный президент «Баварии» Уле Хёнесс предположил, способен ли наставник «Байера» Хаби Алонсо в будущем возглавить мюнхенскую команду.

По словам Хёнесса, в «Баварии» хорошо относятся к нынешнему тренеру команды Томасу Тухелю, с которым планируется долгосрочное сотрудничество.

«Вместе мы хотим достичь плодотворного сотрудничества в ближайшие годы. У нас сложились прекрасные взаимоотношения с самого начала», — цитирует Хёнесса Sport Bild.

После трёх туров текущего розыгрыша чемпионата Германии «Байер» Алонсо делит лидерство в турнирной таблице с «Баварией». В активе обеих команд по девять набранных очков.

Отметим, что, будучи игроком, Алонсо выступал за мюнхенский клуб. В составе «Баварии» испанский полузащитник провёл в общей сложности 117 матчей, в которых забил девять голов и отдал 12 результативных передач.