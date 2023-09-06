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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн может возглавить «Боруссию»

06 Сентября 2023 • 09:46 Комментировать

Экс-наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн может вернуться к работе в Бундеслиге, об этом информирует Abenzeitung.

Как стало известно журналистам, в услугах 35-летнего специалиста заинтересована дортмундская «Боруссия». Также ранее сообщалось, что кандидатуру Нагельсманна рассматривают в национальной сборной Германии.

Юлиан занимал пост рулевого «Баварии» с 2021 по 2023 год. Вместе с мюнхенской командой он становился чемпионом Германии и обладателем суперкубка страны. До трудоустройства в Мюнхене Нагельсманн тренировал «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Юлиан Нагельсманн
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