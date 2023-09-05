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Тер-Штеген: «Поражение 2:8 от «Баварии» помогло мне вырасти в личностном плане»

05 Сентября 2023 • 12:06 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
15.09 21:30

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген вспомнил болезненное поражение 2:8 от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2019/20.

«Поражение 2:8 от «Баварии» было очень болезненным, но оно помогло мне вырасти в личностном плане. В такие сложные моменты вы должны сделать шаг вперёд. Если же нет, вы не достойны играть за команду уровня «Барселоны». У нас были игроки, которые сделали этот шаг и стали более зрелыми», – цитирует тер Штегена Barca Universal.

Напомним, тер Штеген защищает цвета «Барселоны» с 2014 года, когда перебрался из мёнхенгладбахской «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Марк-Андре Тер Штеген
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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