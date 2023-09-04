Полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар может продолжить карьеру на своей Родине, об этом сообщает Nieuwsblad.
По данным источника, «Андерлехт» связывался с футболистом, однако отмечается, что его зарплата значительно уменьшится - в немецком клубе он получает пять миллионов евро за один сезон.
Контракт 30-летнего футболиста с «Боруссией» рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.
Вторую половину прошлого сезона бельгиец провел в аренде в нидерландском ПСВ.
В сезоне-2023/24 Азар провел на поле всего шесть минут.
Трансферное окно в Бельгии закроется 6 сентября.
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