Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Торган Азар может продолжить карьеру в Бельгии слухи

04 Сентября 2023 • 23:30 Комментировать

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар может продолжить карьеру на своей Родине, об этом сообщает Nieuwsblad.

По данным источника, «Андерлехт» связывался с футболистом, однако отмечается, что его зарплата значительно уменьшится - в немецком клубе он получает пять миллионов евро за один сезон.

Контракт 30-летнего футболиста с «Боруссией» рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

Вторую половину прошлого сезона бельгиец провел в аренде в нидерландском ПСВ.

В сезоне-2023/24 Азар провел на поле всего шесть минут.

Трансферное окно в Бельгии закроется 6 сентября. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андерлехт Боруссия Дортмунд Торган Азар трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
04 Сентября
23:30 · Германия. Бундеслига
Торган Азар может продолжить карьеру в Бельгии слухи
22:00 · Германия. Бундеслига
Буффон – о переходе Бонуччи в «Унион»: «Он сделал обдуманный выбор»
21:51 · Германия. Бундеслига
Анри ответил на вопрос о решении не вызывать Теля в молодёжную сборную Франции
20:08 · Германия. Бундеслига
​Куман рассказал о наказании для Фримпонга – игрок не вызван в сборную Нидерландов
12:28 · Германия. Бундеслига
Мюллер получил вызов в сборную Германии вместо травмированного Фюллькруга
12:01 · Германия. Бундеслига
Гави и Мусиала - лидеры голосования за Golden Boy
11:21 · Англия. Премьер-лига
Исполнительный директор «Баварии» Дрезен: «Палинья? Это грустная история»
11:01 · Англия. Премьер-лига
Уокер – о сорвавшемся трансфере в «Баварию»: «Этому не суждено было случиться»
09:57 · Германия. Бундеслига
Тапсоба готов подписать новый контракт с «Байером»
03 Сентября
23:48 · Германия. Бундеслига
В Бундеслиге забили 100 голов за три тура - такого не было почти 40 лет
20:36 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» устроил разгром «Униону»
18:27 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» в концовке отобрал победу у «Кёльна»
17:39 · Германия. Бундеслига
Тухель озабочен: «В защите не всё хорошо»
16:45 · Германия. Бундеслига
​«Деньги не изменят твоего характера»: Фанаты «Айнтрахта» обратились к Коло-Муани после ухода в «ПСЖ»
14:44 · Англия. Премьер-лига
​У Тухеля спросили, может ли «Бавария» вернуться за Палиньей зимой
Все новости
Рекомендуем