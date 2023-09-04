Буффон – о переходе Бонуччи в «Унион»: «Он сделал обдуманный выбор»

Координатор сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился мнением о переходе Леонардо Бонуччи из «Ювентуса» в «Унион».

36-летний центральный защитник оказался ненужным Массимилиано Аллегри в «Ювентусе», за который отыграл более 500 матчей. В последний день трансферного окна Бонуччи решился на переезд в Германию, подписав однолетний контракт с берлинским «Унионом».

«Мы беседовали этим летом. Знаю, что он сделал хорошо обдуманный выбор. Он привык бороться и достигать своих целей, даже когда всё складывается непросто.

Ему пришлось пройти через серьёзные испытания, и он, возможно, совсем не рад тому, каким образом завершается его карьера, но всё же он решил не сдаваться», – цитируют итальянские СМИ Буффона.