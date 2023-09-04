Анри ответил на вопрос о решении не вызывать Теля в молодёжную сборную Франции

Рулевой молодёжной сборной Франции Тьерри Анри высказался о выборе состава.

Знаменитый экс-форвард, недавно возглавивший французскую национальную команду до 21 года, решил не приглашать в состав 18-летнего нападающего «Баварии» Матиса Теля.

«Тель – очень интересный игрок. Я провёл с ним беседу, всё ему объяснил, и он очень хорошо это понял. Он играет видную роль в «Баварии», что в очередной раз доказал на выходных. Конечно, будет трудно его не приглашать, если он продолжит в том же духе. Он очень хорош, но ему нужно сохранять терпение», – цитирует Bayern & Germany Тьерри Анри.

Матис Тель отметился двумя голами в четырёх матчах за «Баварию» в текущем сезоне.