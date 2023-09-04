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​Куман рассказал о наказании для Фримпонга – игрок не вызван в сборную Нидерландов

04 Сентября 2023 • 20:08 Комментировать

Защитник Жереми Фримпонг показывает качественный футбол на старте сезона в составе «Байера». Тем не менее, 22-летний футболист не был вызван в сборную Нидерландов. Главный тренер команды Рональд Куман дал комментарий на этот счёт.

«Мы недовольны его уходом из молодёжной сборной Нидерландов. Мы думаем, что игрок всегда должен быть доступен для сборной – это его долг. Так что можете воспринимать это как своего рода наказание», - сказал Куман журналистам.

В четырёх матчах за «Байер» в сезоне 2023/2023 Фримпонг записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Рональд Куман Жереми Фримпонг сборная Нидерландов Байер
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