​Куман рассказал о наказании для Фримпонга – игрок не вызван в сборную Нидерландов

Защитник Жереми Фримпонг показывает качественный футбол на старте сезона в составе «Байера». Тем не менее, 22-летний футболист не был вызван в сборную Нидерландов. Главный тренер команды Рональд Куман дал комментарий на этот счёт.

«Мы недовольны его уходом из молодёжной сборной Нидерландов. Мы думаем, что игрок всегда должен быть доступен для сборной – это его долг. Так что можете воспринимать это как своего рода наказание», - сказал Куман журналистам.

В четырёх матчах за «Байер» в сезоне 2023/2023 Фримпонг записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров.