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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер получил вызов в сборную Германии вместо травмированного Фюллькруга

04 Сентября 2023 • 12:28 Комментировать

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер получил приглашение в сборную Германии. Ханс-Дитер Флик решил вызвать форварда вместо Никласа Фюллькруга, который недавно получил травму.

Ранее Мюллер прокомментировал тот факт, что не попал в заявку сборной Германии на ближайшие матчи. Игрок сказал, что намерен исправить это в будущем. В итоге Томас получил свой шанс раньше, чем предполагалось.

Напомним, Фюллькруг недавно перешёл из бременского «Вердера» в дортмундскую «Боруссию». В прошлом сезоне он был одним из лучших бомбардиров Бундеслиги.

Ближайшим летом сборная Германии сыграет на домашнем чемпионате Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Сборная Германии Томас Мюллер Никлас Фюллькруг
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