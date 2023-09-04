Мюллер получил вызов в сборную Германии вместо травмированного Фюллькруга

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер получил приглашение в сборную Германии. Ханс-Дитер Флик решил вызвать форварда вместо Никласа Фюллькруга, который недавно получил травму.

Ранее Мюллер прокомментировал тот факт, что не попал в заявку сборной Германии на ближайшие матчи. Игрок сказал, что намерен исправить это в будущем. В итоге Томас получил свой шанс раньше, чем предполагалось.

Напомним, Фюллькруг недавно перешёл из бременского «Вердера» в дортмундскую «Боруссию». В прошлом сезоне он был одним из лучших бомбардиров Бундеслиги.

Ближайшим летом сборная Германии сыграет на домашнем чемпионате Европы.