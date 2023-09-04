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Гави и Мусиала - лидеры голосования за Golden Boy

04 Сентября 2023 • 12:01 Комментировать

На страницах Tuttosport стартовало голосование за приз Golden Boy, который вручается лучшему футболисту Европы в возрасте до 21 года. Стоит отметить, что в списке номинантов присутствует российский полузащитник Арсен Захарян, ныне выступающий в Ла Лиге за «Реал Сосьедад».

В настоящий момент лидирует в опросе полузащитник каталонской «Барселоны» Гави. На второй позиции располагается нападающий «Баварии» Джамал Мусиала, в топ-3 замыкает защитник «Борнмута» Милош Керкез. Звездный новичок мадридского «Реала» Джуд Беллингем идет на четвертом месте.

Награда Golden Boy вручается Tuttosport с 2003 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Захарян Джамал Мусиала Гави Джуд Беллингем Милош Керкез
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