Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Тапсоба готов подписать новый контракт с «Байером»

04 Сентября 2023 • 09:57 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
15.09 21:30

Леверкузенский «Байер» очень близок к продлению контракта с центральным защитником Эдмондом Тапсоба. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, футболист из Буркина-Фасо дал согласие подписать договор, который будет рассчитан до 2028 года.

24-летний Тапсоба недавно начал свой четвёртый сезон в составе леверкузенского «Байера». Летом центральный защитник находился на радаре у лондонского «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед», но его трансфер в Английскую премьер-лигу так и не состоялся.

В новом сезоне Тапсоба провёл три матча за «Байер» в чемпионате Германии, где не отметился результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эдмонд Тапсоба Байер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ БАЙЕР Л
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Сентября
09:57 · Германия. Бундеслига
Тапсоба готов подписать новый контракт с «Байером»
03 Сентября
23:48 · Германия. Бундеслига
В Бундеслиге забили 100 голов за три тура - такого не было почти 40 лет
20:36 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» устроил разгром «Униону»
18:27 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» в концовке отобрал победу у «Кёльна»
17:39 · Германия. Бундеслига
Тухель озабочен: «В защите не всё хорошо»
16:45 · Германия. Бундеслига
​«Деньги не изменят твоего характера»: Фанаты «Айнтрахта» обратились к Коло-Муани после ухода в «ПСЖ»
14:44 · Англия. Премьер-лига
​У Тухеля спросили, может ли «Бавария» вернуться за Палиньей зимой
09:27 · Германия. Бундеслига
Саутгейт: Не уверен, что Кейн станет лучше в «Баварии»
03:17 · Германия. Бундеслига
Горецка: «Флик объяснил, почему не вызвал меня в сборную, теперь я знаю его требования»
01:53 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо высказался о предстоящем матче с «Баварией»
02 Сентября
23:27 · Германия. Бундеслига
Мюллер: «Я знал, что не получу вызов в сборную» 4
23:12 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Бавария» провела свой лучший тайм в этом сезоне»
22:55 · Германия. Бундеслига
Тель – лучший в Бундеслиге по голам после выхода на замену с начала прошлого сезона
22:42 · Англия. Премьер-лига
Тухель рассказал, как отреагировал на сорвавшийся переход Палиньи в «Баварию»
22:35 · Англия. Премьер-лига
Силва – о сорвавшемся переходе Палиньи в «Баварию»: «Ему сейчас нелегко»
Все новости
Рекомендуем