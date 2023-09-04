Тапсоба готов подписать новый контракт с «Байером»

Леверкузенский «Байер» очень близок к продлению контракта с центральным защитником Эдмондом Тапсоба. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, футболист из Буркина-Фасо дал согласие подписать договор, который будет рассчитан до 2028 года.

24-летний Тапсоба недавно начал свой четвёртый сезон в составе леверкузенского «Байера». Летом центральный защитник находился на радаре у лондонского «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед», но его трансфер в Английскую премьер-лигу так и не состоялся.

В новом сезоне Тапсоба провёл три матча за «Байер» в чемпионате Германии, где не отметился результативными действиями.