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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» в концовке отобрал победу у «Кёльна»

03 Сентября 2023 • 18:27 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:1
Кёльн
окончен

В предпоследнем матча третьего тура чемпионата Германии «Айнтрахт» играл против стартовавшего с поражений «Кёльна». Хозяева имели ощутимый перевес в контроле мяча и по количеству поданных угловых. На 43-й минуте гости повели после удара с 11 метров от Флориана Кайнца, который пробил по центру, а голкипер прыгнул в сторону. Эльес Схири мог сравнивать счет, но пробил в сторону от ворот в убойной ситуации. И все же хозяева ушли от поражения, Нильс Нкунку сравнял счет на 88-й минуте.

«Айнтрахт» набрал пять очков, у соперника - одно.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр1:1Кёльн
  43'Кайнц Флориан (0:1)
(1:1) Нкунку Нильс87'  
Трапп КевинТутаКох РобинПачо ВильямБута 80' (Ааронсон Пакстен ( 80') Макс Филипп 46' (Хёуге Йенс ( 46') Ларссон Хуго 73' (Роде Себастьян ( 73') Схири ЭльесГётце МариоЭбимбе Эрик 73' (Нкунку Нильс ( 73') Мармуш Омар  64' 67' (Нганкам Жессик ( 67')
Запасные: Граль ЙенсШаиби ФаресХасебе МакотоСмолчич Хрвое
Швебе МарвинШмиц Бенно  70' 75' (Карстенсен Расмус ( 75') Хюберс ТимоШабо Юлиан 79' (Килиан Лука ( 79') Пакарада ЛеартМартель Эрик  45'Вальдшмидт Лука 58' (Алиду Фариде ( 58') Любичич Деян  45'Кайнц ФлорианМайна Линтон 58' (Олесен Матиас ( 58') Тиггес Штеффен 75' (Адамян Саркис ( 75')
Запасные: Гусенбашич ДенисФинкгрефе МаксКристенсен ЯкобПентке Филипп
03 сентября. Стадион "Дойче банк Парк".

 

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