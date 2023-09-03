«Айнтрахт» в концовке отобрал победу у «Кёльна»

В предпоследнем матча третьего тура чемпионата Германии «Айнтрахт» играл против стартовавшего с поражений «Кёльна». Хозяева имели ощутимый перевес в контроле мяча и по количеству поданных угловых. На 43-й минуте гости повели после удара с 11 метров от Флориана Кайнца, который пробил по центру, а голкипер прыгнул в сторону. Эльес Схири мог сравнивать счет, но пробил в сторону от ворот в убойной ситуации. И все же хозяева ушли от поражения, Нильс Нкунку сравнял счет на 88-й минуте.
«Айнтрахт» набрал пять очков, у соперника - одно.
Протокол игры
|43'Кайнц Флориан (0:1)
|(1:1) Нкунку Нильс87'
Трапп Кевин•Тута•Кох Робин•Пачо Вильям•Бута80' (Ааронсон Пакстен (80') •Макс Филипп46' (Хёуге Йенс (46') •Ларссон Хуго73' (Роде Себастьян (73') •Схири Эльес•Гётце Марио•Эбимбе Эрик73' (Нкунку Нильс (73') •Мармуш Омар 64'67' (Нганкам Жессик (67')
Запасные: Граль Йенс•Шаиби Фарес•Хасебе Макото•Смолчич Хрвое
Швебе Марвин•Шмиц Бенно 70'75' (Карстенсен Расмус (75') •Хюберс Тимо•Шабо Юлиан79' (Килиан Лука (79') •Пакарада Леарт•Мартель Эрик• 45'Вальдшмидт Лука58' (Алиду Фариде (58') •Любичич Деян• 45'Кайнц Флориан•Майна Линтон58' (Олесен Матиас (58') •Тиггес Штеффен75' (Адамян Саркис (75')
03 сентября. Стадион "Дойче банк Парк".
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