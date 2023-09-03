«Айнтрахт» в концовке отобрал победу у «Кёльна»

В предпоследнем матча третьего тура чемпионата Германии «Айнтрахт» играл против стартовавшего с поражений «Кёльна». Хозяева имели ощутимый перевес в контроле мяча и по количеству поданных угловых. На 43-й минуте гости повели после удара с 11 метров от Флориана Кайнца, который пробил по центру, а голкипер прыгнул в сторону. Эльес Схири мог сравнивать счет, но пробил в сторону от ворот в убойной ситуации. И все же хозяева ушли от поражения, Нильс Нкунку сравнял счет на 88-й минуте.

«Айнтрахт» набрал пять очков, у соперника - одно.