Тухель озабочен: «В защите не всё хорошо»

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель озабочен - он считает, что его команда не очень сильна в обороне, а летом ей не удалось усилить эту линию. н сожалеет о потере Павара, который ушел в миланский «Интер»:

- Мы потеряли игрока, который мог сыграть на разных позициях, и сейчас у нас есть дефицит в обороне, - считает Тухель, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

Тем не менее, после трех туров чемпионата «Бавария» занимает первое место в чемпионате и пропустила лишь дважды - менее всех остальных. В следующем туре «Бавария» сыграет с леверкузенским «Байером». ​