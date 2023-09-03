​«Деньги не изменят твоего характера»: Фанаты «Айнтрахта» обратились к Коло-Муани после ухода в «ПСЖ»

В последние часы летнего трансферного окна нападающий Рандаль Коло-Муани сменил «Айнтрахт» на «ПСЖ». Чтобы укорить свой переход, футболист на неделе даже объявлял бойкот – француз в четверг пропустил игру Лиги конференций против «Левски». В воскресенье же «Айнтрахт» играет в Бундеслиге против «Кёльна», и фанаты «орлов» вывесили баннер, посвящённый Коло-Муани. Они слегка изменили фамилию футболиста, написав так - Kohle Muani. Слово Kohle переводится как «деньги».

«Деньги не изменят твоего характера. Он они сделали его видимым», - говорится в тексте баннера.