Саутгейт: Не уверен, что Кейн станет лучше в «Баварии»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о своём мнении по трансферу форварда Гарри Кейна в «Баварию». Напомним, минувшим летом 30-летний футболист перебрался в Мюнхен из «Тоттенхэма».

«Если говорить про сборную Англии, то это хорошо, что будущее Кейна разрешилось. Но я сомневаюсь, что он сможет вырасти еще больше. Переход в «Баварию» может помочь ему в плане менталитета. Думаю, в его возрасте можно прибавить только в этом компоненте», — цитирует Саутгейта The Guardian.

В текущем сезоне Кейн принял участие в трех матчах за «Баварию», в которых забил три мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.

Контракт форварда с мюнхенским клубом рассчитан до 2027 года.