Горецка: «Флик объяснил, почему не вызвал меня в сборную, теперь я знаю его требования»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка ответил на вопрос о непопадании в заявку на сентябрьские матчи сборной Германии.

9 и 12 сентября немецкая национальная команда проведёт товарищеские встречи с соперниками из Японии и Франции соответственно. Горецка не увидел своего имени в списке приглашённых, чем, как признавался ранее, был очень разочарован.

«Я говорил с Ханси [Хансом-Дитером Фликом, тренером сборной Германии], и он объяснил мне своё решение. Я сказал ему, что для меня это тяжёлый удар. Теперь я точно знаю, чего от меня ждёт тренер, и я постараюсь этого достичь. Я справлялся с подобными ситуациями в «Баварии», веря в себя и упорно работая, и в случая со сборной, уверен, будет так же», – цитирует Sport1 Горецку.