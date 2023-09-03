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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хаби Алонсо высказался о предстоящем матче с «Баварией»

03 Сентября 2023 • 01:53 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
15.09 21:30

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо ответил на вопрос о ближайшем матче с «Баварией».

Коллектив из Леверкузена одержал три победы в трёх стартовых играх Бундеслиги. В субботнем матче против «Дармштадта» команда Алонсо выиграла с разгромным счётом – 5:1. В следующем туре «фармацевтам» предстоит встреча с действующими чемпионами, также набравшими девять очков.

«Мы находимся в хорошей форме – три победы в трёх матчах. Следующая игра с «Баварией» – очень серьёзный вызов, нам предстоит показать себя на «Альянц Арене». Но мы уверены в себе, в команде отличный настрой. Посмотрим», – цитирует Sport1 испанского наставника.

Поединок «Бавария» – «Байер» состоится после перерыва на матчи сборных – 15 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хаби Алонсо Байер
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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