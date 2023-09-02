Мюллер: «Я знал, что не получу вызов в сборную»

Нападающий «Баварии» Томас Тухель прокомментировал решение Ханса-Дитера Флика не приглашать его в ряды сборной Германии.

Немецкая национальная команда в скором времени проведёт два товарищеских матча – против сборных Японии (9 сентября) и Франции (12 сентября). Ветеран «Баварии» не получил вызов в сборную.

«Я заранее знал, что не получу приглашения в сборную, так что для меня это не стало сюрпризом. Я стараюсь полностью выкладываться здесь, в «Баварии». Позади непростая предсезонка, сейчас я чувствую себя отлично. Немецкий футбол не крутится вокруг Томаса Мюллера. Если меня вызовут – отлично, я буду готов внести свой вклад. Я спокоен», – цитирует Bayern & Germany 33-летнего Мюллера.