Тухель: «Бавария» провела свой лучший тайм в этом сезоне»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался после победы над «Боруссией» Мёнхенгладбах (2:1).

Мюнхенский вырвал волевую победу в гостях благодаря голам Лероя Сане и Матиса Теля, забитым на 58-й и 87-й минутах. Сегодняшний триумф стал для «Баварии» третьим после трёх туров стартовавшего розыгрыша Бундеслиги.

«Первый тайм складывался тяжело, но во втором тайме команда стала более подвижной, агрессивной, начала доминировать. Приятно и то, что мы были очень опасны в чужой штрафной площади. Очень важная победа. Пожалуй, мы провели свой лучший тайм в этом сезоне. Три очка добыты заслуженно, так как мы создали много голевых моментов», – передаёт Bayern & Germany слова Тухеля.