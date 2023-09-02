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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель: «Бавария» провела свой лучший тайм в этом сезоне»

02 Сентября 2023 • 23:12 Комментировать
Боруссия М
1:2
Бавария
окончен

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался после победы над «Боруссией» Мёнхенгладбах (2:1).

Мюнхенский вырвал волевую победу в гостях благодаря голам Лероя Сане и Матиса Теля, забитым на 58-й и 87-й минутах. Сегодняшний триумф стал для «Баварии» третьим после трёх туров стартовавшего розыгрыша Бундеслиги.

«Первый тайм складывался тяжело, но во втором тайме команда стала более подвижной, агрессивной, начала доминировать. Приятно и то, что мы были очень опасны в чужой штрафной площади. Очень важная победа. Пожалуй, мы провели свой лучший тайм в этом сезоне. Три очка добыты заслуженно, так как мы создали много голевых моментов», – передаёт Bayern & Germany слова Тухеля.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Томас Тухель
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