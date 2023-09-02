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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тель – лучший в Бундеслиге по голам после выхода на замену с начала прошлого сезона

02 Сентября 2023 • 22:55 Комментировать
Боруссия М
1:2
Бавария
окончен

Нападающий «Баварии» Матис Тель в очередной раз отличился, выйдя со скамейки запасных.

18-летний футболист появился на поле на 81-й минуте субботнего матча чемпионата Германии против «Боруссии» Мёнхенгладбах, а уже спустя шесть минут принёс мюнхенцам победу (2:1), поразив ворота. По сведениям Opta, для Теля это уже шестой гол после выхода на замену с начала прошлого сезона – лучший показатель в Бундеслиге за обозначенный период. Примечательно, что таким образом юный француз забил почти все свои мячи – шесть из семи.

Матис Тель перебрался в «Баварию» прошлым летом из французского «Ренна».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Матис Тель
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