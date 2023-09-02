«Бавария» с трудом прервала серию неудач в матчах с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха

В третьем туре чемпионата Германии стартовавшая с побед «Бавария» гостила у «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, которая разжилась только одним очком, но на протяжении пяти матчей подряд не уступала чемпиону.

Марвин Фридрих едва не открыл счет, но головой направил мяч в перекладину. А вскоре у хозяев прошла заготовка - угловой с подачей на ближнюю штангу и переводом дальше, Ко Итакура здорово сработал в завершении - 1:0. Тут же Лерой Сане расстреливал ворота, но голкипер парировал в перекладину. И все же после перерыва Сане отличился, замкнув прострел ударом под опорную ногу голкипера. Перед финальным свистком «Бавария» преодолела это проклятье. После подачи с углового на дальнюю штангу Матис Тель вырвал победу для фаворита - 2:1.

«Бавария» набрала 9 очков, у соперника один балл.