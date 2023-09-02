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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» с трудом прервала серию неудач в матчах с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха

02 Сентября 2023 • 21:28 Комментировать
Боруссия М
1:2
Бавария
окончен

В третьем туре чемпионата Германии стартовавшая с побед «Бавария» гостила у «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, которая разжилась только одним очком, но на протяжении пяти матчей подряд не уступала чемпиону.

Марвин Фридрих едва не открыл счет, но головой направил мяч в перекладину. А вскоре у хозяев прошла заготовка - угловой с подачей на ближнюю штангу и переводом дальше, Ко Итакура здорово сработал в завершении - 1:0. Тут же Лерой Сане расстреливал ворота, но голкипер парировал в перекладину. И все же после перерыва Сане отличился, замкнув прострел ударом под опорную ногу голкипера. Перед финальным свистком «Бавария» преодолела это проклятье. После подачи с углового на дальнюю штангу Матис Тель вырвал победу для фаворита - 2:1.

«Бавария» набрала 9 очков, у соперника один балл.

Протокол игры  
Боруссия М1:2Бавария
(1:0) Итакура Ко30'  
  58'Сане Лерой (1:1)
  87'Тель Матис (1:2)
Николас МорицСкалли Джозеф 83' (Онора Франк ( 83') Фридрих МарвинИтакура КоВебер Максимилиан 74' (Улльрих Лукас ( 74') Райтц РоккоВайгль ЮлианНгуму Натан 74' (Янчке Тони ( 74') Нойхаус ФлорианПлеа Алассан 83' (Эльведи Нико ( 83') Чванчара Томаш 59' (Сибачо Жордан ( 59')
Запасные: Лайнер ШтефанРанос Грант-ЛеонХак РобинБоргес Санчес ИвандроЗиппель Тобиас
Ульрайх СвенМазрауи Нуссаир  22' 46' (Лаймер Конрад ( 46') Упамекано ДайоМин-Чжэ КимДэвис АльфонсоГорецка Леон 80' (Тель Матис ( 80') Киммих ЙозуаСане ЛеройМюллер Томас 69' (Гнабри Серж ( 69') Коман Кингсли  60' 69' (Чупо-Мотинг Эрик ( 69') Кейн Гарри 90' (Де Лигт Маттейс ( 90')
Запасные: Кретциг ФрансПерец ДаниэльСарр БунаПавлович Александр
02 сентября. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Мёнхенгладбах
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