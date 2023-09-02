«Хоффенхайм» добыл волевую победу в матче с «Вольфсбургом»

«Вольфсбург» пытался удержаться на вершине таблицы чемпионата Германии по итогам матча с «Хоффенхаймом» в третьем туре Бундеслиги. Игра была более-менее равной, гости забили первыми, на 36-й минуте результативно пробил Тьягу Томаш, но развить успех не удалось. Джон Брукс ответил «голом в раздевалку». А после перерыва метко били Максимилиан Бейер и Роберт Сков - 3:1. У команд по шесть очков и второе место.
Протокол игры
|36'Томаш Тьягу (0:1)
|(1:1) Брукс Джон45'
|(2:1) Бейер Максимилиан60'
|(3:1) Сков Роберт74'
Бауманн Оливер•Фогт Кевин•Брукс Джон•Салаи Аттила•Бебу Ила• 25'Прёмель Гриша•Гриллич Флориан•Крамарич Андрей90' (Самассеку Диади (90') •Бюльтер Мариус59' (Сков Роберт (59') •Вегхорст Ваут• 10'Бейер Максимилиан68' (Бериша Мергим (68')
Кастельс Коэн•Меле Йоаким 43'68' (Баку Ридле (68') •Лакруа Максанс•Зесигер Седрик•Рожерио да Силва•Майер Ловро68' (Сарр Амин (68') •Арнольд Максимилиан•Сванберг Маттиас 74'78' (Герхардт Янник (78') •Черны Вацлав83' (Каминьски Якуб (83') •Винд Йонас•Томаш Тьягу68' (Паредес Кевин (68')
Запасные: Шульце Филипп•Вранкс Астер•Дженц Мориц•Перван Павао
02 сентября. Стадион "Презеро Арена".
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