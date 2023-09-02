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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хоффенхайм» добыл волевую победу в матче с «Вольфсбургом»

02 Сентября 2023 • 18:38 Комментировать
Хоффенхайм
3:1
Вольфсбург
окончен

«Вольфсбург» пытался удержаться на вершине таблицы чемпионата Германии по итогам матча с «Хоффенхаймом» в третьем туре Бундеслиги. Игра была более-менее равной, гости забили первыми, на 36-й минуте результативно пробил Тьягу Томаш, но развить успех не удалось. Джон Брукс ответил «голом в раздевалку». А после перерыва метко били Максимилиан Бейер и Роберт Сков - 3:1. У команд по шесть очков и второе место.

Протокол игры  
Хоффенхайм3:1Вольфсбург
  36'Томаш Тьягу (0:1)
(1:1) Брукс Джон45'  
(2:1) Бейер Максимилиан60'  
(3:1) Сков Роберт74'  
Бауманн ОливерФогт КевинБрукс ДжонСалаи АттилаБебу Ила  25'Прёмель ГришаГриллич ФлорианКрамарич Андрей 90' (Самассеку Диади ( 90') Бюльтер Мариус 59' (Сков Роберт ( 59') Вегхорст Ваут  10'Бейер Максимилиан 68' (Бериша Мергим ( 68')
Запасные: Акпогума КевинЮстван ЮлианБеккер ФиннБишоф ТомКуарши ДжошуаНолль НауэльНсоки Стенли
Кастельс КоэнМеле Йоаким  43' 68' (Баку Ридле ( 68') Лакруа МаксансЗесигер СедрикРожерио да СилваМайер Ловро 68' (Сарр Амин ( 68') Арнольд МаксимилианСванберг Маттиас  74' 78' (Герхардт Янник ( 78') Черны Вацлав 83' (Каминьски Якуб ( 83') Винд ЙонасТомаш Тьягу 68' (Паредес Кевин ( 68')
Запасные: Шульце ФилиппВранкс АстерДженц МорицПерван Павао
02 сентября. Стадион "Презеро Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Хоффенхайм
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