«Хоффенхайм» добыл волевую победу в матче с «Вольфсбургом»

«Вольфсбург» пытался удержаться на вершине таблицы чемпионата Германии по итогам матча с «Хоффенхаймом» в третьем туре Бундеслиги. Игра была более-менее равной, гости забили первыми, на 36-й минуте результативно пробил Тьягу Томаш, но развить успех не удалось. Джон Брукс ответил «голом в раздевалку». А после перерыва метко били Максимилиан Бейер и Роберт Сков - 3:1. У команд по шесть очков и второе место.