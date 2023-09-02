«Бохум» ушёл от поражения в матче с «Аугсбургом»

Пока не побеждавшие в чемпионате Германии «Аугсбург» и «Бохум» пересеклись в третьем туре. Гости были чуть лучше по всем статьям, кроме главного. Им дважды приходилось отыгрываться, и на голы Диона Бельо и Эрмедина Демировича каждый раз отвечал меткими ударами Такума Асано - 2:2.

Соперники набрали по два балла и делят 12-е место.