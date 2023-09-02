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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бохум» ушёл от поражения в матче с «Аугсбургом»

02 Сентября 2023 • 18:34 Комментировать
Аугсбург
2:2
Бохум
окончен

Пока не побеждавшие в чемпионате Германии «Аугсбург» и «Бохум» пересеклись в третьем туре. Гости были чуть лучше по всем статьям, кроме главного. Им дважды приходилось отыгрываться, и на голы Диона Бельо и Эрмедина Демировича каждый раз отвечал меткими ударами Такума Асано - 2:2.

Соперники набрали по два балла и делят 12-е место.

Протокол игры  
Аугсбург2:2Бохум
(1:0) Бельо Дион Дрене35'  
  45'Асано Такума (1:1)
(2:1) Демирович Эрмедин62'  
  64'Асано Такума (2:2)
Дамен ФиннЭнгельс Арне 78' (Кардона Ирвин ( 78') Бауэр МаксимилианУдуохаи ФеликсПедерсен Мадс  38'Варгас Рубен 78' (Брайтхаупт Тим ( 78') Реджбекай Элвис  44' 78' (Гумни Роберт ( 78') Дорш НикласДемирович ЭрмединБельо Дион Дрене 87' (Майер Арне ( 87') Титц Филлип 66' (Йенсен Фредрик ( 66')
Запасные: Чолина ДавидВинтер ФредерикКоубек ТомашОксфорд РисМбуку Натанаэль
Риман МануэльОрдец ИванБернардо Фернандес 90' (Шлоттербек Кевен ( 90') Машович ЭрханПасслак Феликс  48'Штёгер КевинЛосилья АнтониБеро Матуш  46' 81' (Брошински Мориц ( 81') Виттек МаксимилианХофманн Филипп 71' (Антви-Аджей Кристофер ( 71') Асано Такума 81' (Дашнер Лукас ( 81')
Запасные: Данило СоаресТиде НикласПатрик ОстерхагеЛоосли НоаГамбоа Кристиан
02 сентября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).

 

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