«Бохум» ушёл от поражения в матче с «Аугсбургом»

Пока не побеждавшие в чемпионате Германии «Аугсбург» и «Бохум» пересеклись в третьем туре. Гости были чуть лучше по всем статьям, кроме главного. Им дважды приходилось отыгрываться, и на голы Диона Бельо и Эрмедина Демировича каждый раз отвечал меткими ударами Такума Асано - 2:2.
Соперники набрали по два балла и делят 12-е место.
Протокол игры
|(1:0) Бельо Дион Дрене35'
|45'Асано Такума (1:1)
|(2:1) Демирович Эрмедин62'
|64'Асано Такума (2:2)
Дамен Финн•Энгельс Арне78' (Кардона Ирвин (78') •Бауэр Максимилиан•Удуохаи Феликс•Педерсен Мадс• 38'Варгас Рубен78' (Брайтхаупт Тим (78') •Реджбекай Элвис 44'78' (Гумни Роберт (78') •Дорш Никлас•Демирович Эрмедин•Бельо Дион Дрене87' (Майер Арне (87') •Титц Филлип66' (Йенсен Фредрик (66')
Риман Мануэль•Ордец Иван•Бернардо Фернандес90' (Шлоттербек Кевен (90') •Машович Эрхан•Пасслак Феликс• 48'Штёгер Кевин•Лосилья Антони•Беро Матуш 46'81' (Брошински Мориц (81') •Виттек Максимилиан•Хофманн Филипп71' (Антви-Аджей Кристофер (71') •Асано Такума81' (Дашнер Лукас (81')
02 сентября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
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