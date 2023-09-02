5 мячей в каждом матче: «Штутгарт» уничтожил оборону «Фрайбурга»

В третьем туре чемпионата Германии «Штутгарт» играл против «Фрайбурга», который начал сезон с двух побед. По показателям команды были примерно равные, разве что швабы чуть чаще били, но эффективность попыток у них зашкаливала. Крис Фюрих и Серу Гирасси дважды поразили ворота гостей уже к 19-й минуте, после чего нельзя было упускать победу. После перерыва штанга помешала Гирасси оформить хет-трик, а вот Фюрих не остался без дубля. Энцо Мийо вовсе сделал счет 5:0.
«Штутгарт» в каждой игре забивает или пропускает 5 мячей. У соперников по шесть очков в таблице.
Протокол игры
|(1:0) Фюрих Крис8'
|(2:0) Гирасси Серу17'
|(3:0) Гирасси Серу19'
|(4:0) Фюрих Крис62'
|(5:0) Мийо Энцо75'
Нюбель Александр•Штенцель Паскаль53' (Миттельштедт Максимилиан (53') •Антон Вальдемар•Загаду Дан-Аксель•Ито Хироки• 38'Каразор Атакан•Штиллер Анджело•Мвумпа Силас64' (Массимо Роберто (64') •Чжон Ву-Ён63' (Мийо Энцо (63') •Фюрих Крис80' (Левелинг Джейми (80') •Гирасси Серу80' (Милошевич Йован (80')
Атуболу Ноа•Сильдиллия Килианн46' (Филипп Максимилиан (46') • 86'Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп•Кюблер Лукас•Эггештайн Максимилиан73' (Вайсхаупт Ноа (73') •Хёфлер Николас•Шаллаи Роланд46' (Шмидт Кеннет (46') •Хёлер Лукас•Грифо Винченцо73' (Рохль Мерлин (73') •Грегорич Михаэль46' (Доан Рицу (46')
Запасные: Гульде Мануэль•Кайтель Янник•Мюллер Флориан
02 сентября.
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