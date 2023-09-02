5 мячей в каждом матче: «Штутгарт» уничтожил оборону «Фрайбурга»

В третьем туре чемпионата Германии «Штутгарт» играл против «Фрайбурга», который начал сезон с двух побед. По показателям команды были примерно равные, разве что швабы чуть чаще били, но эффективность попыток у них зашкаливала. Крис Фюрих и Серу Гирасси дважды поразили ворота гостей уже к 19-й минуте, после чего нельзя было упускать победу. После перерыва штанга помешала Гирасси оформить хет-трик, а вот Фюрих не остался без дубля. Энцо Мийо вовсе сделал счет 5:0.

«Штутгарт» в каждой игре забивает или пропускает 5 мячей. У соперников по шесть очков в таблице.