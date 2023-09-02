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Чемпионат Германии. Бундеслига

5 мячей в каждом матче: «Штутгарт» уничтожил оборону «Фрайбурга»

02 Сентября 2023 • 18:30 Комментировать
Штутгарт
5:0
Фрайбург
окончен

В третьем туре чемпионата Германии «Штутгарт» играл против «Фрайбурга», который начал сезон с двух побед. По показателям команды были примерно равные, разве что швабы чуть чаще били, но эффективность попыток у них зашкаливала. Крис Фюрих и Серу Гирасси дважды поразили ворота гостей уже к 19-й минуте, после чего нельзя было упускать победу. После перерыва штанга помешала Гирасси оформить хет-трик, а вот Фюрих не остался без дубля. Энцо Мийо вовсе сделал счет 5:0.

«Штутгарт» в каждой игре забивает или пропускает 5 мячей. У соперников по шесть очков в таблице.

Протокол игры  
Штутгарт5:0Фрайбург
(1:0) Фюрих Крис8'  
(2:0) Гирасси Серу17'  
(3:0) Гирасси Серу19'  
(4:0) Фюрих Крис62'  
(5:0) Мийо Энцо75'  
Нюбель АлександрШтенцель Паскаль 53' (Миттельштедт Максимилиан ( 53') Антон ВальдемарЗагаду Дан-АксельИто Хироки  38'Каразор АтаканШтиллер АнджелоМвумпа Силас 64' (Массимо Роберто ( 64') Чжон Ву-Ён 63' (Мийо Энцо ( 63') Фюрих Крис 80' (Левелинг Джейми ( 80') Гирасси Серу 80' (Милошевич Йован ( 80')
Запасные: Стеригу ЛеонидасЭглофф ЛилианХарагути ГенкиБредлов Фабиан
Атуболу НоаСильдиллия Килианн 46' (Филипп Максимилиан ( 46'  86') Гинтер МаттиасЛинхарт ФилиппКюблер ЛукасЭггештайн Максимилиан 73' (Вайсхаупт Ноа ( 73') Хёфлер НиколасШаллаи Роланд 46' (Шмидт Кеннет ( 46') Хёлер ЛукасГрифо Винченцо 73' (Рохль Мерлин ( 73') Грегорич Михаэль 46' (Доан Рицу ( 46')
Запасные: Гульде МануэльКайтель ЯнникМюллер Флориан
02 сентября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Штутгарт
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