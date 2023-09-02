«Байер» возглавил Бундеслигу, забив 5 мячей «Дармштадту»

«Байер» начал сезон с победы над «РБ Лейпцигом» и разгрома гладбахской «Боруссии». В игре с «Дармштадтом» «фармацевты» также легко победили. Из 17 ударов по воротам у хозяев сразу пять стали голевыми, гости же лишь раз пробили в цель. При этом удивительно, что первый тайм завершился вничью - 1:1. После 15-минутной паузы было избиение аутсайдера, «Байер» забил еще четырежды, а Виктор Бонифасе стал автором дубля.
«Байер» с 9 очками - единоличный лидер, соперник - на самом дне.
Протокол игры
|(1:0) Бонифасе Виктор21'
|25'Вильхельмссон Оскар (1:1)
|(2:1) Паласиос Эсекиэль49'
|(3:1) Бонифасе Виктор61'
|(4:1) Хофманн Йонас68'
|(5:1) Гложек Адам83'
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон•Та Джонатан 24'72' (Телла Нейтан (72') •Тапсоба Эдмон•Фримпонг Жереми72' (Станишич Йосип (72') •Гримальдо Алехандро•Паласиос Эсекиэль 27'65' (Андрих Роберт (65') •Джака Гранит 31'80' (Мбамба Ноа (80') •Хофманн Йонас•Вирц Флориан80' (Гложек Адам (80') •Бонифасе Виктор
Запасные: Пуэрта Густаво•Артур I•Коварж Матей•Амири Надим
Шуэн Марсель•Кларер Кристоф• 80'Циммерман Кристоф69' (Кемпе Тобиас (69') •Ишервуд Томас58' (Скарке Тим (58') •Бадер Маттиас•Нюрнбергер Фабиан26' (Карич Эмир (26') •Франич Бартол•Холланд Фабиан•Мелем Марвин69' (Маглица Матей (69') •Вильхельмссон Оскар 53'58' (Стожилкович Филип (58') •Пфайффер Лука
02 сентября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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