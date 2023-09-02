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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» возглавил Бундеслигу, забив 5 мячей «Дармштадту»

02 Сентября 2023 • 18:29 Комментировать
Байер Л
5:1
Дармштадт
окончен

«Байер» начал сезон с победы над «РБ Лейпцигом» и разгрома гладбахской «Боруссии». В игре с «Дармштадтом» «фармацевты» также легко победили. Из 17 ударов по воротам у хозяев сразу пять стали голевыми, гости же лишь раз пробили в цель. При этом удивительно, что первый тайм завершился вничью - 1:1. После 15-минутной паузы было избиение аутсайдера, «Байер» забил еще четырежды, а Виктор Бонифасе стал автором дубля.

«Байер» с 9 очками - единоличный лидер, соперник - на самом дне.

Протокол игры  
Байер Л5:1Дармштадт
(1:0) Бонифасе Виктор21'  
  25'Вильхельмссон Оскар (1:1)
(2:1) Паласиос Эсекиэль49'  
(3:1) Бонифасе Виктор61'  
(4:1) Хофманн Йонас68'  
(5:1) Гложек Адам83'  
Градецки ЛукашКоссуну ОдилонТа Джонатан  24' 72' (Телла Нейтан ( 72') Тапсоба ЭдмонФримпонг Жереми 72' (Станишич Йосип ( 72') Гримальдо АлехандроПаласиос Эсекиэль  27' 65' (Андрих Роберт ( 65') Джака Гранит  31' 80' (Мбамба Ноа ( 80') Хофманн ЙонасВирц Флориан 80' (Гложек Адам ( 80') Бонифасе Виктор
Запасные: Пуэрта ГуставоАртур IКоварж МатейАмири Надим
Шуэн МарсельКларер Кристоф  80'Циммерман Кристоф 69' (Кемпе Тобиас ( 69') Ишервуд Томас 58' (Скарке Тим ( 58') Бадер МаттиасНюрнбергер Фабиан 26' (Карич Эмир ( 26') Франич БартолХолланд ФабианМелем Марвин 69' (Маглица Матей ( 69') Вильхельмссон Оскар  53' 58' (Стожилкович Филип ( 58') Пфайффер Лука
Запасные: Ридель КлеменсШнелльхардт ФабианБеренс МортенГьясула Клаус
02 сентября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

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