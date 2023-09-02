«Байер» возглавил Бундеслигу, забив 5 мячей «Дармштадту»

«Байер» начал сезон с победы над «РБ Лейпцигом» и разгрома гладбахской «Боруссии». В игре с «Дармштадтом» «фармацевты» также легко победили. Из 17 ударов по воротам у хозяев сразу пять стали голевыми, гости же лишь раз пробили в цель. При этом удивительно, что первый тайм завершился вничью - 1:1. После 15-минутной паузы было избиение аутсайдера, «Байер» забил еще четырежды, а Виктор Бонифасе стал автором дубля.

«Байер» с 9 очками - единоличный лидер, соперник - на самом дне.