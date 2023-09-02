Упамекано подвергся ограблению

Дом французского защитника «Баварии» Дайо Упамекано был ограблен.

Как утверждает Le Parisien, 26 июля дом футболиста, который расположен рядом с Парижем, был ограблен преступниками. Сообщается, что в доме проживает мать Упамекано и его брат.

По информации источника, трое грабителей проникли в дом и забрали несколько телефонов, часы, банковские карты и компьютер. Отмечается, что два человека, подозреваемые в преступлении, уже были задержаны и сейчас находятся под стражей.

24-летний Упамекано в нынешнем сезоне принял участие в трех матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.