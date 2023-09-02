Представитель Павара: «Бенжамен хотел покинуть Германию после 7 лет»

Макс Байфилд, представитель агентства Пини Захави, которое защищает интересы Бенжамена Павара, рассказал, почему француз решил перейти в миланский «Интер». Напомним, трансфер защитника с учётом бонусов в будущем может обойтись «нерадзурри» в 33 миллиона евро.

«Бенжамен очень доволен переходом. Для него было очень важно попробовать что-нибудь новое после семи лет в Германии. Он сообщил об этом руководству «Баварии» достаточно давно. Павар не устраивал никаких забастовок, у него действительно были проблемы со спиной», – сказал Байфилд в беседе со Sky Germany.

Павар ранее также успел поиграть в Германии за «Штутгарт».