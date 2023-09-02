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«Боруссия» Мёнхенгладбах - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

02 Сентября 2023 • 19:00 Комментировать
Боруссия М
1:0
Бавария
1 3.40 X 3.30 2 2.20
перерыв

В третьем туре чемпионата Германии по футболу «Боруссия» Мёнхенгладбах играет против «Баварии».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Боруссия М1:0Бавария
(1:0) Итакура Ко30' 
Николас МорицСкалли ДжозефФридрих МарвинИтакура КоВебер МаксимилианРайтц РоккоВайгль ЮлианНгуму НатанНойхаус ФлорианПлеа АлассанЧванчара Томаш
Запасные: Сибачо ЖорданЭльведи НикоОнора ФранкЛайнер ШтефанРанос Грант-ЛеонХак РобинБоргес Санчес ИвандроЗиппель ТобиасУлльрих ЛукасЯнчке Тони
Ульрайх СвенМазрауи Нуссаир  22'Упамекано ДайоМин-Чжэ КимДэвис АльфонсоГорецка ЛеонКиммих ЙозуаСане ЛеройМюллер ТомасКоман КингслиКейн Гарри
Запасные: Лаймер КонрадКретциг ФрансПерец ДаниэльГнабри СержЧупо-Мотинг ЭрикСарр БунаДе Лигт МаттейсПавлович АлександрТель Матис
02 сентября. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Мёнхенгладбах
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