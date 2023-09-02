«Боруссия» Мёнхенгладбах - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В третьем туре чемпионата Германии по футболу «Боруссия» Мёнхенгладбах играет против «Баварии».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Боруссия М - Бавария
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Протокол игры
|(1:0) Итакура Ко30'
Николас Мориц•Скалли Джозеф•Фридрих Марвин•Итакура Ко•Вебер Максимилиан•Райтц Рокко•Вайгль Юлиан•Нгуму Натан•Нойхаус Флориан•Плеа Алассан•Чванчара Томаш
02 сентября. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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