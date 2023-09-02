Левандовски оценил шансы Кейна побить его рекорд по голам в Бундеслиге

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о переходе английского бомбардира Гарри Кейна в мюнхенскую «Баварию».

«Мой рекорд? Я по-прежнему считаю это невероятным достижением. 41 гол за сезон – это безумие. Кейн – прекрасный нападающий, однако Бундеслига – непростой чемпионат.

Сможет ли он побить мое достижение? Думаю, ему нужно время, чтобы полностью привыкнуть к немецкому футболу. Не могу сказать наверняка. Я сам не думал, что смогу побить рекорд Герда Мюллера. Не могу до сих пор объяснить, как мне это удалось», - цитирует поляка Bild.

Левандовски забил 41 гол в сезоне-2021/2022 чемпионата Германии.

Левандовски: «Я должен вернуться на правильный путь»