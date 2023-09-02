​Хуммельс разочарован решениями Флика

Наставник немецкой сборной Ханс Флик собирает банду для квалификационных матчей к очередному чемпионату Европы, но в ней не нашлось места Леону Горецке, игроку мюнхенской «Баварии». Сам игрок выразил свое разочарование в социальных сетях, заявив, что очень неприятно удивлен, так как всегда гордился выступлениями за сборную страны.

Также этим неприятно удивлен ветеран Матс Хуммельс, в прошлом поигравший как за «Баварию», так и за дортмундскую «Боруссию». Он поддержал партнера по команде, написав следующее:

- Знаю, что он пытается сделать, но со временем это становится дурной привычкой, - тонко раскритиковал немецкого наставника Хуммельс.