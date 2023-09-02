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«ПСЖ» приобрёл Коло-Муани за 90 млн евро официально

02 Сентября 2023 • 01:52 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Кёльн
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03.09 16:30

Нападающий Рандаль Коло-Муани перебрался из «Айнтрахта» в «Пари Сен-Жермен».

Франкфуртский клуб долго отказывался отпускать 24-летнего игрока, однако парижанам всё же удалось провернуть громкий трансфер незадолго до закрытия окна. Француз подписал с «ПСЖ» договор, рассчитанный до 2028 года. Стоимость сделки оценивается в 90 млн евро.

Рандаль Коло-Муани провёл в «Айнтрахте» чуть больше года, успев за это время отметиться 26 забитыми мячами и 17 голевыми передачами в 50 матчах. До отъезда в Германию форвард представлял цвета «Нанта», за который забил 12 голов в чемпионате Франции в сезоне-2021/22.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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АЙНТРАХТ ФР КЁЛЬН
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