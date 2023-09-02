Нападающий Рандаль Коло-Муани перебрался из «Айнтрахта» в «Пари Сен-Жермен».

Франкфуртский клуб долго отказывался отпускать 24-летнего игрока, однако парижанам всё же удалось провернуть громкий трансфер незадолго до закрытия окна. Француз подписал с «ПСЖ» договор, рассчитанный до 2028 года. Стоимость сделки оценивается в 90 млн евро.

Рандаль Коло-Муани провёл в «Айнтрахте» чуть больше года, успев за это время отметиться 26 забитыми мячами и 17 голевыми передачами в 50 матчах. До отъезда в Германию форвард представлял цвета «Нанта», за который забил 12 голов в чемпионате Франции в сезоне-2021/22.