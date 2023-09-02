Амстердамский «Аякс» в соцсетях официально представил хорватского новичка. Это левый защитник Борна Соса, в свои 25 лет он перебрался к амстердамцам из «Штутгарта».

Сумма сделки по игроку между клубами по данным Transfermarkt составила 10 млн евро. Контракт с «Аяксом» игрок сборной Хорватии подписал на пять ближайших сезонов.

В прошлом сезоне новичок «Аякса» вышел на поле за «Штутгарт» в чемпионате Германии 25 раз – отличился двумя забитыми голами и семью ассистами.

После стартовых трёх туров чемпионата Нидерландов «Аякс» идёт лишь на девятом месте в турнирной таблице с четырьмя баллами. Также в новом сезоне клуб выступит в Лиге Европы на групповой стадии.