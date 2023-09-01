Дортмундская «Боруссия» потеряла очки, хотя должна была громить «Хайденхайм»

Дортмундская «Боруссия» продолжает удивлять своих болельщиков. Вице-чемпионы Германии играли против «Хайденхайма» в третьем туре и быстро добились перевеса в голах, но всё растранжирили в итоге.
На седьмой минуте Эмре Джан отобрал мяч и вывел на удар Юлиана Брандта - 1:0. Вскоре Джан уверенно забил с 11 метров после игры рукой у защитника. Марсель Забитцер и Себастьян Аллер могли снимать все вопросы, но не попали в створ. В начале второго тайма первый звоночек прозвенел после удара Адриана Бека в штангу. Дортмунд же упускал момент за моментом. На 61-й минуте Эрен Динкчи отыграл один гол, а на 82-й минуте гости реализовали 11-метровый - 2:2.
«Боруссия» снова отступилась и с 5 очками идет шестой. Новички набрали первое очко.
Протокол игры
|(1:0) Брандт Юлиан7'
|(2:0) Джан Эмре15'
|61'Динкчи Эрен (2:1)
|82'Кляйндинст Тим (2:2)
Кобель Грегор•Вольф Мариус•Зюле Никлас•Шлоттербек Нико•Бенсебаини Рами• 61'Забитцер Марсель89' (Мукоко Юссуфа (89') •Джан Эмре•Брандт Юлиан•Мален Дониэлл•Аллер Себастьян 82'78' (Фюллькруг Никлас (78') •Адейеми Карим64' (Нмеча Феликс (64')
Мюллер Кевин•Хактаб Траоре Омар•Майнка Патрик•Зирслебен Тим•Тоеркауф Норман•Малони Леннард•Томалла Денис46' (Пирингер Марвин (46') • 61'Динкчи Эрен 35'90' (Пик Флориан (90') •Бек Адриан63' (Доведан Никола (63') •Бесте Ян-Никлас• 57'Кляйндинст Тим
01 сентября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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