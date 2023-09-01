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Дортмундская «Боруссия» потеряла очки, хотя должна была громить «Хайденхайм»

01 Сентября 2023 • 23:31 Комментировать
Боруссия Д
2:2
Хайденхайм
окончен

Дортмундская «Боруссия» продолжает удивлять своих болельщиков. Вице-чемпионы Германии играли против «Хайденхайма» в третьем туре и быстро добились перевеса в голах, но всё растранжирили в итоге.

На седьмой минуте Эмре Джан отобрал мяч и вывел на удар Юлиана Брандта - 1:0. Вскоре Джан уверенно забил с 11 метров после игры рукой у защитника. Марсель Забитцер и Себастьян Аллер могли снимать все вопросы, но не попали в створ. В начале второго тайма первый звоночек прозвенел после удара Адриана Бека в штангу. Дортмунд же упускал момент за моментом.  На 61-й минуте Эрен Динкчи отыграл один гол, а на 82-й минуте гости реализовали 11-метровый - 2:2.

«Боруссия» снова отступилась и с 5 очками идет шестой. Новички набрали первое очко.

Протокол игры  
Боруссия Д2:2Хайденхайм
(1:0) Брандт Юлиан7'  
(2:0) Джан Эмре15'  
  61'Динкчи Эрен (2:1)
  82'Кляйндинст Тим (2:2)
Кобель ГрегорВольф МариусЗюле НикласШлоттербек НикоБенсебаини Рами  61'Забитцер Марсель 89' (Мукоко Юссуфа ( 89') Джан ЭмреБрандт ЮлианМален ДониэллАллер Себастьян  82' 78' (Фюллькруг Никлас ( 78') Адейеми Карим 64' (Нмеча Феликс ( 64')
Запасные: Хуммельс МатсРюэрсон ЮлианЭзкан СалихРойс МаркоМайер Александер IIБайно-Гиттенс Джейми
Мюллер КевинХактаб Траоре ОмарМайнка ПатрикЗирслебен ТимТоеркауф НорманМалони ЛеннардТомалла Денис 46' (Пирингер Марвин ( 46'  61') Динкчи Эрен  35' 90' (Пик Флориан ( 90') Бек Адриан 63' (Доведан Никола ( 63') Бесте Ян-Никлас  57'Кляйндинст Тим
Запасные: Келлер ТомасГимбер БенедиктШиммер ШтефанСесса КевинАйхер ВитусШёппнер Ян
01 сентября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

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2
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Бохум Бохум
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Хоффенхайм Хоффенхайм
Вольфсбург Вольфсбург
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