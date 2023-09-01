Дортмундская «Боруссия» потеряла очки, хотя должна была громить «Хайденхайм»

Дортмундская «Боруссия» продолжает удивлять своих болельщиков. Вице-чемпионы Германии играли против «Хайденхайма» в третьем туре и быстро добились перевеса в голах, но всё растранжирили в итоге.

На седьмой минуте Эмре Джан отобрал мяч и вывел на удар Юлиана Брандта - 1:0. Вскоре Джан уверенно забил с 11 метров после игры рукой у защитника. Марсель Забитцер и Себастьян Аллер могли снимать все вопросы, но не попали в створ. В начале второго тайма первый звоночек прозвенел после удара Адриана Бека в штангу. Дортмунд же упускал момент за моментом. На 61-й минуте Эрен Динкчи отыграл один гол, а на 82-й минуте гости реализовали 11-метровый - 2:2.

«Боруссия» снова отступилась и с 5 очками идет шестой. Новички набрали первое очко.