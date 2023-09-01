Романо: «Коло-Муани переходит в «ПСЖ» за 90 млн евро»

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани пополнит ряды «Пари Сен-Жермен».

После длительных переговоров парижскому гранду всё же удалось убедить руководство франкфуртцев отпустить 24-летнего игрока. По данным инсайдера Фабрицио Романо, клубы достигли договорённости незадолго до закрытия трансферного окна. Стоимость сделки – 75 млн евро плюс 15 млн в виде бонусов. Француз согласовал с «ПСЖ» личные условия контракта ещё несколько недель назад – договор рассчитан на пять лет.

Рандаль Коло-Муани перешёл в «Айнтрахт» прошлым летом из «Нанта». В активе форварда 26 голов и 17 ассистов в 50 матчах за немецкий коллектив.