«Пари Сен-Жермен» будет трудно удовлетворить запрос «Айнтрахта» по нападающему Рандалю Коло-Муани.

Несмотря на длительные переговоры, клубы по-прежнему не согласовали условия перехода 24-летнего футболиста. По некоторым данным, «ПСЖ» попытается убедить «Айнтрахт» продать французского форварда, но сделать это будет непросто из-за внушительного ценника. Как информирует Le Parisien, франкфуртский клуб не горит желанием расставаться со своим лидером прямо перед закрытием трансферного окна, поэтому теперь требует за него ещё больше, чем прежде, – 110 млн евро. Гранд Лиги 1 откажется от сделки, если запрос не будет снижен.