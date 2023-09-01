«ПСЖ» предпримет последнюю попытку подписания Коло-Муани

«Пари Сен-Жермен» намерен провернуть громкую сделку в последние часы трансферного окна.

Как стало известно чуть раньше, переход Рандаля Коло-Муани из «Айнтрахта» находится на грани срыва, поскольку немецкий клуб не устраивают условия, предлагаемые парижанами. По обновлённым сведениям журналиста Кристиана Фалька, трансфер 24-летнего нападающего всё ещё возможен. «ПСЖ» сохраняет надежду на успех в переговорах и планирует отправить новую заявку в последние часы трансферного периода.

Напомним, что Рандаль Коло-Муани хочет перейти в «ПСЖ», о чём открыто заявлял в прессе. «Айнтрахт» требует за него порядка 100 млн евро.