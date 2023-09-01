24-летний центральный полузащитник «Майнца» Антон Стах стал игроком другого клуба Бундеслиги – «Хоффенхайма». О пополнении состава официально сообщает пресс-служба «деревенских», а по данным Transfermarkt новичок обошёлся клубу в 10 млн евро.

В минувшем сезоне хавбек провёл за «Майнц» 33 официальных матча в чемпионате и Кубке Германии. В них он отметился одним забитым голом и четырьмя ассистами. Выступал за этот клуб он на протяжении двух последних сезонов.

Transfermarkt оценивает молодого игрока в самом расцвете сил в 15 млн евро.