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Борре сменил «Айнтрахт» на «Вердер», слухи связывали его с ЦСКА и «Локомотивом» официально

01 Сентября 2023 • 19:42 Комментировать
Вердер
...
Майнц
Через 19 ч. 1 мин.

Колумбийский форвард франкфуртского «Айнтрахта» Рафаэль Сантос Борре на текущий сезон станет игроком другого клуба Бундеслиги – бременского «Вердера». Об этом официально сообщает пресс-служба бременцев.

Transfermarkt оценивает колумбийского игрока в 9 млн евро. В прошлом сезоне форвард оформил за «орлов» всего лишь три гола и четыре ассиста в рамках всех турниров. Это очень контрастирует с сезоном позапрошлым, в котором нападающий забил 12 голов и оформил восемь передач.

Напомним, вчера «Вердер» официально продал в дортмундскую «Боруссию» одного из лучших форвардов минувшего сезона Бундеслиги – Никласа Фюллькруга.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Айнтрахт Франкфурт Рафаэль Сантос Борре трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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ВЕРДЕР МАЙНЦ
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