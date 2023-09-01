Колумбийский форвард франкфуртского «Айнтрахта» Рафаэль Сантос Борре на текущий сезон станет игроком другого клуба Бундеслиги – бременского «Вердера». Об этом официально сообщает пресс-служба бременцев.

Transfermarkt оценивает колумбийского игрока в 9 млн евро. В прошлом сезоне форвард оформил за «орлов» всего лишь три гола и четыре ассиста в рамках всех турниров. Это очень контрастирует с сезоном позапрошлым, в котором нападающий забил 12 голов и оформил восемь передач.

Напомним, вчера «Вердер» официально продал в дортмундскую «Боруссию» одного из лучших форвардов минувшего сезона Бундеслиги – Никласа Фюллькруга.