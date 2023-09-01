​Трансфер Коло-Муани в «ПСЖ» срывается

Судя по всему, нападающий Рандаль Коло-Муани не перейдёт в «ПСЖ». Как сообщают немецкие СМИ, в том числе Kicker, трансфер 24-летнего футболиста срывается. Похоже, стороны не смогли согласовать условия сделки.

Ранее Рандаль Коло-Муани на фоне желания перебраться в «ПСЖ» даже объявил бойкот. Впрочем, форвард продолжит играть за «Айнтрахт», если информация правдива.

Рандаль Коло-Муани оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 80 миллионов евро. За «Айнтрахт» француз провёл 50 jофициальных матчей, в которых забил 26 голов и отдал 17 голевых передач на партнёров.