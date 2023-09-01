Франкфуртский «Айнтрахт» усилился 22-летним левым защитником Нильсом Нкунку. О пополнении состава рапортует клубная пресс-служба, контракт с молодым новичком рассчитан на пять ближайших сезонов.

Нкунку является воспитанником «Бреста» и «Марселя». С 2020 года принадлежал ливерпульскому «Эвертону» и за период до 2023 года трижды уходил в аренду. Летом текущего года права на игрока перешли к «Сент-Этьену», после чего французский клуб решил продать игрока «Айнтрахту» за 7,5 млн евро.

Transfermarkt оценивает новичка «орлов» в 5 млн евро.

После двух прошедших туров чемпионата Германии «Айнтрахт» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе четыре балла.