Борна Соса — новый игрок «Аякса»

Защитник «Штутгарта» Борна Соса продолжит карьеру в «Аяксе». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, сделка по переходу 25-летнего хорвата в нидерландский клуб полностью согласована.
Ранее сообщалось, что в услугах Сосы также была заинтересована испанская «Севилья».
В текущем розыгрыше Бундеслиги Соса успел провести два матча, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Хорватии в 12 миллионов евро.
После двух туров текущего розыгрыша чемпионата Нидерландов «Аякс» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе четыре набранных очка.
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