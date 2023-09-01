Борна Соса — новый игрок «Аякса»

Защитник «Штутгарта» Борна Соса продолжит карьеру в «Аяксе». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка по переходу 25-летнего хорвата в нидерландский клуб полностью согласована.

Ранее сообщалось, что в услугах Сосы также была заинтересована испанская «Севилья».

В текущем розыгрыше Бундеслиги Соса успел провести два матча, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Хорватии в 12 миллионов евро.

После двух туров текущего розыгрыша чемпионата Нидерландов «Аякс» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе четыре набранных очка.