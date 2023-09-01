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Чемпионат Германии. Бундеслига

Борна Соса — новый игрок «Аякса»

01 Сентября 2023 • 15:32 Комментировать
Фортуна Ситтард
...
Аякс
1 7.00 X 5.30 2 1.38
03.09 15:30

Защитник «Штутгарта» Борна Соса продолжит карьеру в «Аяксе». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка по переходу 25-летнего хорвата в нидерландский клуб полностью согласована.

Ранее сообщалось, что в услугах Сосы также была заинтересована испанская «Севилья».

В текущем розыгрыше Бундеслиги Соса успел провести два матча, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Хорватии в 12 миллионов евро.

После двух туров текущего розыгрыша чемпионата Нидерландов «Аякс» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе четыре набранных очка.  

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Аякс Борна Соса трансферы футбола - лето 2023 Штутгарт
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